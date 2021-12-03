В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 609 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 609 человек
Петербуржцев просят продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 609 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 304 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 813 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 364 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19.

коронавирусная пандемия новости СПб оперштаб


 

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