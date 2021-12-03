В Ленобласти учителя олимпиадников получат по 240 тысяч рублей

В Ленобласти учителя олимпиадников получат по 240 тысяч рублей
Сумма зависит от того, какое место в олимпиаде заняли школьники. Фото: Pixabay

Тринадцать педагогов Ленинградской области, чьи ученики победили или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников, получат денежное поощрение.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Преподаватели получат 120 и 240 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе местного правительства, точная сумма будет зависеть от призового места, которое занял ученик.

По словам главы региона, победа во Всероссийской олимпиаде – это командная работа, поэтому поддерживать учителей-наставников тоже необходимо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница информатики и математики из Агалотовского центра образования Ленинградской области Мария Тимченко попала в топ-15 лучших учителей года в 2021 году. За место в топе боролись педагоги со всех уголков страны.

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