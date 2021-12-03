Болдуин впервые раскрыл подробности смертельного выстрела на съемках

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Американский актер Алек Болдуин впервые официально ответил на вопросы прессы о роковом выстреле на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

В интервью телеканалу АВС Болдуин заявил, что трагичный инцидент произошел во время съемок сцены, когда его персонажа «загнали в угол». Погибшая оператор лично указывала куда и как нужно направлять оружие.

Болдуин подчеркнул, что данная сцена многократно репетировалась, однако нажатие на спусковой крючок не требовалось. Пистолет ему передали со словами «холодное оружие», что означало, что он не заряжен.

Актер также заявил, что не ждет, что ему предъявят официальные обвинения, после чего рассказал о разговоре с офисом шерифа.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что светооператор фильма «Раст», во время съемок которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора, подал иск против создателей вестерна, в том числе актера.