Пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе тушили семь часов

Пожар на площади 800 &#171;квадратов&#187; в здании в Пушкинском районе тушили семь часов
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Пушкинском районе Петербурга накануне загорелись боксы с тягачами. Площадь пожара составила 800 кв. м, огонь удалось потушить только через семь часов, обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в четверг, 2 декабря, на Саперной улице у дома №64, литера А. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:11. В тушении огня были задействованы 23 человека и пять единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, пожар охватил шесть боксов на площади 800 квадратных метров. В них горят три тягача Freightliner.

В 21:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. В 23:00 пламя удалось локализовать, а в 3:40 — пожар ликвидирован.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области загорелся частный дом. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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