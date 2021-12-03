Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до шести баллов. Заторы могут быть вызваны дорожными ограничениями, погодными условиями и пробуждением горда — петербуржцы выехали на работу.

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 6 баллов. С 9:00 до 12:00 дорожная ситуация прогнозируется до 4 балла, после 13 часов пробки вырастут до 5 баллов.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, проспект Энгельса, площади Мужества. Загружены улицы у многих станций метро. Пробки собрались на Свердловской набережной, Московском и Пулковском шоссе, Народной улице, проспект Большевиков. Затруднен проезд по Московскому и Витебскому проспектам, а также на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 декабря жителей Петербурга ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. Температура воздуха днем в городе составит -4…-6 градусов, по Ленобласти похолодает до -8.