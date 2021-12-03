Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок

Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 3 декабря. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до шести баллов. Заторы могут быть вызваны дорожными ограничениями, погодными условиями и пробуждением горда — петербуржцы выехали на работу.

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 6 баллов. С 9:00 до 12:00 дорожная ситуация прогнозируется до 4 балла, после 13 часов пробки вырастут до 5 баллов.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, проспект Энгельса, площади Мужества. Загружены улицы у многих станций метро. Пробки собрались на Свердловской набережной, Московском и Пулковском шоссе, Народной улице, проспект Большевиков. Затруднен проезд по Московскому и Витебскому проспектам, а также на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 декабря жителей Петербурга ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. Температура воздуха днем в городе составит -4…-6 градусов, по Ленобласти похолодает до -8.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
В Германии заявили, что
В Германии заявили, что "Северный поток - 2" можно запустить без сертификации за миллион евро
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Полицейские с поличным задержали наркозакладчидцу со стажем в Кудрово
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок
Пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе ...
Снег и мороз: облачная спираль закроет небо над Петербургом в пятницу
Porsche протаранил двери офиса на улице Академика Павлова
В мире коронавирусом заразились более 264,1 млн человек
Болдуин впервые раскрыл подробности смертельного выстрела на съемках
Ученые предупредили переболевших COVID об опасности омикрон-штамма
В Ленобласти учителя олимпиадников получат по 240 тысяч рублей