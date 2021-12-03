В Ленобласти ночью 16 спасателей тушили полыхающие частные дома

В Ленобласти ночью 16 спасателей тушили полыхающие частные дома
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В двух районах Ленобласти минувшей ночью горели два частных дома. Информация о пострадавших в огне выясняется.

Первый пожар случился в Тосненском районе Петербурга. В 00:44 дежурному части поступил сигнал о ЧП в деревне Ушаки. К месту пожара оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Было установлено, что частный дом горел на площади 50 квадратных метров. В 1:41 пожар ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, в Лодейнопольском районе о возгорании стало известно в 3:33. Восемь спасателей на двух единицах спецтехники выехали к дому в деревне Валданицы. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В 5:11 пожар был ликвидирован.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе тушили семь часов.

ленобласть пожар


 

Новости партнеров
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ночью 16 спасателей тушили полыхающие частные дома
Ремонт трубы после разлива кипятка на Комиссара Смирнова завершили
В субботу петербуржцев ожидают мороз и гололедица
Утро петербуржцев началось с 6-балльных пробок
Пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе ...
Снег и мороз: облачная спираль закроет небо над Петербургом в пятницу
Porsche протаранил двери офиса на улице Академика Павлова
В мире коронавирусом заразились более 264,1 млн человек