В Ленобласти ночью 16 спасателей тушили полыхающие частные дома

В двух районах Ленобласти минувшей ночью горели два частных дома. Информация о пострадавших в огне выясняется.

Первый пожар случился в Тосненском районе Петербурга. В 00:44 дежурному части поступил сигнал о ЧП в деревне Ушаки. К месту пожара оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Было установлено, что частный дом горел на площади 50 квадратных метров. В 1:41 пожар ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, в Лодейнопольском районе о возгорании стало известно в 3:33. Восемь спасателей на двух единицах спецтехники выехали к дому в деревне Валданицы. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В 5:11 пожар был ликвидирован.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе тушили семь часов.