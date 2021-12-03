Утром на Госпитальной улице полностью выгорела иномарка

Утром на Госпитальной улице полностью выгорела иномарка
Пожар случился на Госпитальной улице. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Пушкинском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. Спасти машину не удалось.

Возгорание случилось в пятницу, 3 декабря, у дома 9/20 на Госпитальной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:51. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, транспортное средство спасти не удалось — автомобиль марки «Форд» выгорел по всей площади.

В 12:05 пожар ликвидировали. Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на площади 800 «квадратов» в здании в Пушкинском районе тушили семь часов. Там накануне загорелись боксы с тягачами, обошлось без пострадавших. В 21:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. В 23:00 пламя удалось локализовать, а в 3:40 — пожар ликвидирован.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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