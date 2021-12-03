В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч

В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч
В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч. Фото: "Google.Карты"

В городе Любань неизвестный пробрался в дом к женщине, пока она, предположительно, была на работе, и вынес ценные вещи, а также 200 тысяч рублей.

В Тосненском районе произошла кража ценностей и денег. Как стало известно Gazeta.SPB, в городе Любань у женщины украли золотые украшения и 200 000 рублей.

В четверг, 2 декабря, пострадавшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что в период с 10:00 до 19:30 2 декабря неизвестный проник в ее деревянный одноэтажный дом, повредив стеклопакет. После этого злоумышленник похитил изделия из золота: серьги, два кольца обручальных, браслет, цепочка, подвеска, перстень женский, а также денежные средства в сумме 200 000 рублей. В итоге, общий материальный ущерб составил 241 тысяча рублей.

Дом не оборудован сигнализацией, а также в помещении нет камер видеонаблюдения.

Сегодня, 3 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе у пенсионерки украли 200 тысяч, заменив настоящие купюры билетами «банка приколов».

кража ленобласть любань новости СПб Тосненский район


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Угроза всему миру: штамм COVID-19
Угроза всему миру: штамм COVID-19 "омикрон" вызвал страх у ВОЗ
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч
Известный писатель-фантаст Андрей Балабуха умер в Петербурге
В поселке Соловьево мужчина от ножевого ранения чуть не потерял органы
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 364 человек
Школы и суды Санкт-Петербурга снова подверглись угрозам о минировании
Утром на Госпитальной улице полностью выгорела иномарка
Началось переоформление сертификатов перенесших COVID на год
Разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью