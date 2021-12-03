В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч

В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч. Фото: "Google.Карты"

В Тосненском районе неизвестный прокрался в дом и вынес 200 тысяч. Фото: "Google.Карты"

В городе Любань неизвестный пробрался в дом к женщине, пока она, предположительно, была на работе, и вынес ценные вещи, а также 200 тысяч рублей.

В Тосненском районе произошла кража ценностей и денег. Как стало известно Gazeta.SPB, в городе Любань у женщины украли золотые украшения и 200 000 рублей.

В четверг, 2 декабря, пострадавшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что в период с 10:00 до 19:30 2 декабря неизвестный проник в ее деревянный одноэтажный дом, повредив стеклопакет. После этого злоумышленник похитил изделия из золота: серьги, два кольца обручальных, браслет, цепочка, подвеска, перстень женский, а также денежные средства в сумме 200 000 рублей. В итоге, общий материальный ущерб составил 241 тысяча рублей.

Дом не оборудован сигнализацией, а также в помещении нет камер видеонаблюдения.

Сегодня, 3 декабря, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе у пенсионерки украли 200 тысяч, заменив настоящие купюры билетами «банка приколов».