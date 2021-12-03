ГАТИ провела рейд и вынесла 187 постановлений за нарушения парковки во дворах

ГАТИ провела рейд и вынесла 187 постановлений за нарушения парковки во дворах. Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ провела рейд и вынесла 187 постановлений за нарушения парковки во дворах. Фото: пресс-служба ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция в ходе рейдов по выявлению нарушений парковки транспорта во дворах Красногвардейского района на прошлой неделе вынесла 187 постановлений.

Специалисты ГАТИ проверили дворы на Малой и Большой Охте, в Полюстрово и на Ржевке. В каждом из проверенных мест были зафиксированы нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Распространены такие нарушения как размещение транспорта на газонах, а также перегораживание проходов в здания и перегораживание контейнерных площадок.

С наступлением зимы большое внимание уделяется фиксации и изъятию транспорта, который перекрывает доступ спецтехники к контейнерным площадкам и входам в здания. За такие нарушения в Невском районе на прошлой неделе было изъято 2 автомобиля.

Из 187 постановлений ГАТИ на прошлой неделе, 6 были в отношении юридических лиц, на сумму 1 миллион 443 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 ноября сообщалось о штрафах ГАТИ на сумму 15 миллионов 306 тысяч рублей. Нарушения были замечены в сфере благоустройства.