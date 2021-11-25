За минувшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 15 млн

За нарушение Правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция начислила штрафов на сумму 15 миллионов 306 тысяч рублей. Подсчеты велись за прошедшую неделю.

Организации в очередной раз получили от ГАТИ крупные суммы штрафов, которые им теперь необходимо выплатить. Так, нарушения были в области производства земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также самые больше суммы были назначены за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Штраф в 700 тысяч получили компании ФГКУ Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России и ПАО «Россети Ленэнерго» за аналогичное нарушение: неосуществление обязанностей по очистке, промывке, ремонту фасадов зданий. Первая компания отвечала за работы на Тихорецком проспекте, а вторая на улице Орджоникидзе, Благодатной, Авиационной, Кузнецовской, Ленсовета, Пулковском шоссе и Кубинской улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге автомобилисты-нарушители за полгода заплатили более одного миллиона рублей.