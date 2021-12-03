Конкурс на проектирование комплексов по переработки отходов в Ленобласти признали незаконным

«Невский экологический оператор» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по переработке отходов в трех регионах Ленобласти, но поторопился с решением.
Как оказалось, указанные в документации земельные участки в настоящее время не включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области. Об этом удалось узнать Online47.
По итогу, указанные «Невским экологическим оператором» земли не включены в территориальную схему обращения с отходами региона.
В адрес компании было направлено обращение с просьбой в добровольном порядке отменить проведение конкурса, который является нарушением законодательства России в сфере обращения с отходами и контрактной системы в сфере закупок. Кроме того такой конкурс заведомо вводит в заблуждение потенциальных подрядчиков.
В случае несогласия «НЭО» с предложением отменить конкурс вопрос будет решаться с привлечением надзорных органов.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти и Санкт-Петербурге появится пять мусороперерабатывающих комплексов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В районе Брандовка, Островском и на Дубровке заявлялось о появлении новых мусороперерабатывающих комплексов по 5,5 гектаров, 126,5 и 112,6 гектара.