Конкурс на проектирование комплексов по переработки отходов в Ленобласти признали незаконным

Конкурс на проектирование комплексов по переработки отходов в Ленобласти признали незаконным. Фото: pixabay.com

Конкурс на проектирование комплексов по переработки отходов в Ленобласти признали незаконным. Фото: pixabay.com

«Невский экологический оператор» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по переработке отходов в трех регионах Ленобласти, но поторопился с решением.

Как оказалось, указанные в документации земельные участки в настоящее время не включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области. Об этом удалось узнать Online47.

По итогу, указанные «Невским экологическим оператором» земли не включены в территориальную схему обращения с отходами региона.