В Петербурге Дмитрий Медведев открыл мемориал, посвященный 100-летию Кронштадтского восстания

В Петербурге Дмитрий Медведев открыл мемориал, посвященный 100-летию Кронштадтского восстания
В Петербурге Дмитрий Медведев открыл мемориал, посвященный 100-летию Кронштадтского восстания. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 3 декабря, открыл в Санкт-Петербурге мемориал, который посвящен 100-летию Кронштадтского восстания.

Дмитрий Медведев сегодня, 3 декабря, присутствовал на открытии мемориала, посвященного 100-летию Кронштадтского восстания. Об этом сообщает ТАСС.

«Мемориал, который мы сегодня открываем, имеет особую историю и особое значение для нашей страны. Он создан в память жертв «Кронштадтского восстания». О «Кронштадтском восстании» на протяжении десятилетий было не принято говорить всю правду», — отметил Медведев.

Памятник был установлен военно-историческим обществом при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Александр Гуцан, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский.

Участники Кронштадтского восстания были реабилитированы Указом президента Россиив 1994 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в четверг, 2 декабря на улицу Бабушкина вернули отреставрированный памятник героям завода «Трубосталь», которые погибли, защищая родину во время Великой Отечественной войны.

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