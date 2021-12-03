На птицефабрике в Ленобласти накрыли подпольный алкоцех

В Ломоносовском районе Ленобласти полиция задержала восьмерых мигрантов, работавших в цехе контрафактного алкоголя, найденного на птицефабрике.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что алкогольный цех был обнаружен сегодня на территории птицефабрики рядом с деревней Шундорово. Здесь создавали «паленку» крепкого алкоголя премиум класса.

Полицейские нашли в цехе более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости, более 4000 пятилитровых канистр и множество готовых к продаже литровых бутылок.

На месте преступления находилось восемь рабочих — мигрантов. Они проживали в соседнем помещении. Сейчас правоохранители выясняют личности хозяев цеха.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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