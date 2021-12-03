Мурашко уточнил, кто может получить медотвод от вакцинации против COVID-19

Мурашко уточнил, кто может получить медотвод от вакцинации против COVID-19
Мурашко уточнил, что в ведомстве обсуждают ряд заболеваний, относящихся к временным. Фото: Минздрав РФ

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко уточнил, кто может получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

По словам министра, все медотводы к вакцинации основаны на противопоказаниях, указанных в инструкции к вакцинам, а это только острые аллергические и инфекционные заболевания. В декабре Минздрав получит более расширенный список противопоказаний к вакцинации.

«Все медотводы будут опираться четко на инструкцию по лекарственному препарату. Сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом», — заявил Мурашко.

Он уточнил, что в ведомстве обсуждают ряд заболеваний, относящихся к временным. К примеру, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут принять участие в вакцинации, когда завершат лечение по основному заболеванию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 72%.

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