Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 72%

По всей России коллективный иммунитет к ковиду составляет 53,7%. Фото: Pixabay

По всей России коллективный иммунитет к ковиду составляет 53,7%. Фото: Pixabay

В Петербурге уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 72%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По всей России коллективный иммунитет к ковиду составляет 53,7%. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались 72 078 412 человек, полный цикл вакцинации прошли 63 961 690 человек.

В стране появился первый регион, достигнувший показателя в 80% по коллективному иммунитету. Им оказался Севастополь, где привито 80,8% взрослого населения.

Уровень выше 72% наблюдается в Чукотском автономном округе, Тыве, Карелии, Петербурге, Москве и Подмосковье.

По словам Голиковой, почти все регионы находятся в «красной» или «оранжевой» зонах по ситуации с COVID-19. Хуже всего дела обстоят в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкии. Улучшается ситуация в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург находится на 30 месте в России по уровню вакцинации.