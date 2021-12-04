В Лужском районе загорелся частный дом

В Лужском районе загорелся частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 4 декабря пожар в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:00 мск.

В СНТ Дивная-2 загорелся дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 и 137 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горел частный дом и сарай на общей площади 52 кв.м. Справиться с огнем удалось в 04:50 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом потушили пожар в частном доме.

Лужский район пожар происшествия


 

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