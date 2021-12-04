Восемь спасателей потушили пожар в Тосненском районе

Утром 4 декабря в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:30 мск.

По информации ГУ МЧС по региону, пожар произошел в городе Любань на улице Ленина. На месте происшествия работала дежурная смена 87 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Горели два сарая на общей площади 32 кв.м. Справиться с огнем удалось в 05:03 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом потушили пожар в частном доме.