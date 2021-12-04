В Петербурге ожидаются снег и до минус шести градусов мороза в субботу

В Петербурге ожидаются снег и до минус шести градусов мороза в субботу
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В субботу, 4 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег», — сообщил синоптик.

В течение суток температура воздуха будет на уровне -4…-6 градусов.

Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

По прогнозам синоптика, ближайшей ночью в Петербурге резко похолодает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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