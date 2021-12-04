Утром на Дачной загорелся жилой дом

Утром на Дачной загорелся жилой дом
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Утром 4 декабря в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера поступило в 06:46 мск. На улица Дачная, 222 загорелся жилой дом.

Одноэтажный, с мансардой, размером 8х12 метров жилой дом выгорел по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:17 мск. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом потушили пожар в частном доме.

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