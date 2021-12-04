В Петербурге лжеминеры заставили полицейских проверять 140 школ

ЕГЭ и школа
В школах не нашли ни одного взрывного устройства. Фото: pita

Ни в одном учреждении не нашлось опасных предметов.

В Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверять 140 школ после писем о заминировании. Об этом сообщает «Фонтанка» сегодня, 4 декабря.

Известно, что полицейские обследовали учреждения в трех районах города – Московского, Адмиралтейского и Невского районов. Автор посланий заверил, что в 140 школах есть бомбы.

Эвакуировать учреждения не стали, ни одного взрывного устройства не найдено. Теперь полицейским предстоит отыскать хулиганов, распространяющих лживые сведения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга.

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