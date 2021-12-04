На Парашютной улице сбили пешехода

На Парашютной улице сбили пешехода
Инцидент случился на Парашютной улице. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 4 декабря, в Приморском районе Петербурга пешеход попал под колеса автомобиля.

Инцидент случился на Парашютной улице. По словам очевидцев, пешеход жив.

«На Парашютной улице, напротив Евроавто сбили человека на ПП, живой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия прибыла скорая. Пользователи Сети заметили, что на этом участке не хватает светофора.

«Сколько там ещё должны сбить людей, чтобы поставили светофор», — комментируют инцидент в Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.

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