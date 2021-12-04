У «Теплосети» пытаются отсудить 6 млн после гибели человека в кафе «Типичный Питер»

У «Теплосети» пытаются отсудить 6 млн после гибели человека в кафе «Типичный Питер»
Суд рассмотрит иск о компенсации морального вреда. Фото: pixabay

В заведении произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате которого погибли два человека.

Ленинский районный суд рассмотрит иск к предприятию «Теплосеть Санкт-Петербурга» на шесть миллионов рублей. Крупную сумму пытаются получить родители погибшего при прорыве труды в кафе «Типичный Питер».

Известно, что в суд обратились родители Андрея Начинкина, каждый из которых хочет получить по три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда от потери сына.

Напоминаем, что инцидент произошел на Лермонтовском проспекте в сентябре 2018 года. Тогда из-за прорыва трубы с истекшим сроком годности погибли два человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Горсуд не изменил приговор диспетчеру «Теплосети»: по его вине в антикафе «Типичный Питер» погибли два человека.

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