Стюардессы рассказали о шокирующих просьбах пассажиров

Довольно часто странное поведение наблюдается со стороны богатых пассажиров.

Стюардессы со всего мира рассказали о самых странных просьбах, которые они слышали от богатых пассажиров. Их историями делится Vice.

Стюардесса Qatar Airways вспомнила, как однажды мужчина попросил налить ему шампанского прямо в рот. Девушка тогда так удивилась, что даже не знала, как реагировать.

Другая бортпроводница вспоминает, как к ней обратилась со странной просьбой женщина. Пообщавшись со стюардессой некоторое время, она попросила ее выйти замуж за ее сына.

Третье девушка рассказала, что однажды на борту самолета стало плохо одному из пассажиров. Стюардесса старательно выполняла свою работу и в какой-то момент мужчина попросил ее стать его «сладкой крошкой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стюардесса рассказала о способах мести грубым пассажирам.