В Ленобласти маленький мальчик спас маму, потерявшую сознание

К счастью, диспетчер по перечисленным магазинам смог понять, куда именно нужно вызывать медиков.

В Ленинградской области маленький мальчик вызвал скорую помощь для своей мамы и сумел спасти ей жизнь. Ребенок заявил диспетчеру, что его мама «совсем не отвечает», но признался, что не знает адрес. К счастью, с ним разговаривала опытная сотрудница, которая по названию магазинов поблизости смогла понять, куда отправлять бригаду. Историей делится фельдшер бригады скорой помощи Выборга Виктория Шутова на своей странице в Instagram 2 декабря.

Врачи благодаря оперативности мальчика и смекалки диспетчера смогли быстро оказать помощь женщине, потерявшей сознание. У нее развилось острое заболевание.

«Пожалуйста, обязательно научите своих детей вызывать экстренные службы и очень четко говорить адрес. PS. С мамой все хорошо. Вылечили и отправили домой, к ее маленькому рыцарю»,

— рассказывает фельдшер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восемь спасателей потушили пожар в Тосненском районе.