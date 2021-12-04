В Луге задержали знахарку, заработавшую 2 млн на доверчивом пенсионере

Женщина ввела в заблуждение пенсионера, который лечился травами пять месяцев.
В Ленинградской области задержали жительницу Псковской области, которая обвиняется в мошенничества. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.
Известно, что 65-летняя женщина, называющая себя знахаркой, заработала два миллиона рублей на обмане доверчивого 84-летнего жителя Луги. Мужчина на протяжении пяти месяцев платил целительнице за лечение травами, которое ему не помогало.
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники научились убеждать людей не только брать кредит, но и закладывать или продавать жилье.