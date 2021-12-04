На набережной Мойки петербуржцы увидели съемки фильма о революции

На набережной Мойки петербуржцы увидели съемки фильма о революции
В Петербурге снимают фильм о революции. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кинолента посвящена революции 1917 года.

Сегодня, 4 декабря, в центре Санкт-Петербурге снимали исторический фильм, посвященный теме революции 1917 года. Свидетелями съемочного процесса стали прохожие, которые поделились кадрами с места событий в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что фильм снимали на набережной реки Мойка напротив острова «Новая Голландия». На снимках запечатлен актер и операторы. Также неподалеку развернуты автобусы-гримерные и кинематографическое оборудование.

Стоит отметить, что съемочной команде очень повезло, что сейчас в Петербурге лежит так много снега. Так картинка выглядит еще правдивее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Болдуин впервые раскрыл подробности смертельного выстрела на съемках.

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