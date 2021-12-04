В Ленобласти ожидается похолодание до -24 градусов и снег 5 декабря

В Ленобласти ожидается похолодание до -24 градусов и снег 5 декабря
В Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В воскресенье, 5 декабря, жителей Ленинградской области ожидают сильные морозы.

Ночью в большинстве районов выпадет умеренный снег, ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время тоже обещают осадки, переменная облачность.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток температура воздуха в западных районах региона составит -14…-19 градусов, на востоке -19…-24, днем на западе -11…-16 градусов, на востоке -15…-20.

Ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидаются в Петербурге 5 декабря. По прогнозам синоптиков, днем выпадет небольшой снег. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть погода


 

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