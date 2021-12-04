Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидаются в Петербурге 5 декабря

Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидаются в Петербурге 5 декабря
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 5 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, днем выпадет небольшой снег. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне -14…-16 градусов, в окрестностях местами столбики термометров опустятся до -19 градусов, днем похолодает до -11…-13 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, а пешеходам чаще смотреть под ноги. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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