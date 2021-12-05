В Пулково задержали два рейса 5 декабря

В Пулково задержали два рейса 5 декабря
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня, 5 декабря, в петербургский аэропорт Пулково задержали два авиарейса. Все остальные самолеты вылетят согласно расписанию.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись рейса FV 6040 до Москвы. Самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться в столицу в 1:30, но вылет перенесли на 2:15.

Еще один самолет вылетит с задержкой в Ла Роману. Рейс ZF 945 авиакомпании «АЗУР эйр» был запланирован на 11:30, однако вылет перенесли на час — самолет вылетит из Пулково в 12:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково на восемь часов задержали самолет, который должен был вылететь в Доминикану. По словам пассажиров, их держали в салоне судна более пяти часов. Пассажиры также добавили, что все это время им не предоставили ни питься, ни еды. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

"Автодром Пулково" новости СПб онлайн-табло


 

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