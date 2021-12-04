Каршеринг завершил аренду в сугробе на Петровском проспекте

Водитель каршеринга завершил аренду авто в сугробе. Бросать машину в неположенном месте автомобилист не стал.
Авария случилась поздним вечером субботы, 4 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что автомобиль загнан на высокий сугроб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего угодил в сугроб.
«Никто не убежал, пытаются откопаться», — написал автор записи.
«Такое ощущение, что карши берут для учебы и накатывания часов», — прокомментировала подписчица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил дорожное ограждение на Ленинском проспекте. Дорожно-транспортное происшествие произошло перед пешеходным переходом.