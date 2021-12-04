Министр иностранных дел Финляндии подхватил COVID

Министр иностранных дел Финляндии подхватил COVID
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заболел коронавирусом. Фото: сайт администрации Петербурга

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подхватил коронавирус.

Хаависто сдал положительный результат теста на коронавирус, но болезнь протекает без симптомов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Пока министр иностранных дел страны будет «работать из дома». Канцелярия премьер-министра и МИД принимают необходимые меры предосторожности,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Финляндии продлило действие ограничений на въезд в страну, в том числе для россиян, из-за коронавирусной пандемии .Несмотря на активную вакцинацию, все еще присутствует риск повышенной нагрузки на систему здравоохранения.

Напомним, что Финляндия принимает всех туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Препараты российского производства в этот список не попали.

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