Ночной пожар в доме на Белградской вывел жильцов на улицу в мороз

Пожар случился в доме на Белградской улице. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

Пожар случился в доме на Белградской улице. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру, проводилась эвакуация.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 5 декабря, в доме №44 на Белградской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:38. К месту происшествия оперативно прибыли 12 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 16 квадратных метров, выгорела обстановка на площади 6 «квадратов». Из квартир с вышележащих этажей были эвакуированы 20 человек.

В 01:13 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».