В Волхове ночью загорелось нежилое здание

В Волхове ночью загорелось нежилое здание
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В ночь на 5 декабря в Волховском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:56 мск.

В городе Волхов горело нежилое здание на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работала дежурная смена 60 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Справиться с огнем удалось в 00:34 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

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