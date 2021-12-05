При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек

При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
Извержение вулкана. Фото: pixabay

В Индонезии, на востоке острова Ява, в результате извержения вулкана погиб один человек. Кроме того, несколько десятков человек получили ожоги, еще несколько пропали без вести, пишет газета Le Monde.

«Мы передали пострадавших от ожогов в диспансеры, а тех, кто получил более серьезные ожоги, госпитализировали», — рассказал вице-губернатор округа Лумаджанг, Индах Масдар.

Напомним, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (02.47 мск).

Эпицентр находился в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг стихии залегал на глубине 33 километров.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

извержение вулкана индонезия стихия


 

Новости партнеров
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
На Планерной загорелся гараж
Эксперт предсказал новую волну заболеваемости ковидом в России
Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
В Волхове ночью загорелось нежилое здание
Вирусолог назвал условие для введения локдауна в январе
В Пулково задержали два рейса 5 декабря