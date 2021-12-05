При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек

В Индонезии, на востоке острова Ява, в результате извержения вулкана погиб один человек. Кроме того, несколько десятков человек получили ожоги, еще несколько пропали без вести, пишет газета Le Monde.

«Мы передали пострадавших от ожогов в диспансеры, а тех, кто получил более серьезные ожоги, госпитализировали», — рассказал вице-губернатор округа Лумаджанг, Индах Масдар.

Напомним, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 23.47 по времени UTC (02.47 мск).

Эпицентр находился в 268 километрах к северу от индонезийского Тобело. Очаг стихии залегал на глубине 33 километров.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.