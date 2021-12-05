До -14 градусов мороза ожидается в Петербурге в воскресенье

До -14 градусов мороза ожидается в Петербурге в воскресенье
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 5 декабря, в Петербурге ожидается мороз до -14 градусов. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние гребень скандинавского антициклона. Усиливаясь с севера, он будет рассеивать облака и постепенно прекратит снег. При этом морозы будут усиливаться», — сообщил синоптик.

В течение суток столбики термометров будут показывать -12…-14 градусов.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы: минимальная температура воздуха опустилась до -12,3°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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