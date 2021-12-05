Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 13 часов — пробки составят два балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, Измайловском и Римского-Корсакова, а также вблизи метро Сенная площадь. Немного затруднено движение на Васильевском острове Среднем проспекте В.О, Наличной улице.

Постоять придется на Большой Пушкарской улице и Большом проспекте. Кроме того, есть маленькая пробка на проезде к Троицкому мосту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.