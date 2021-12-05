В Ленобласти еще 385 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 374 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 92340 случаев ковида. При этом выздоровели 72689 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2420 случаев. На первом Москва — 3301 случай. На третьем месте Московская область — 2096.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.