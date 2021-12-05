На Ладожском вокзале снова произошел потоп

Ладожский вокзал Петербурга снова начало затапливать.
Сегодня, 5 декабря, на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга снова неприятности: вода начала проникать внутрь. Об этом сообщают «Невские новости».
Вода просачивается внутрь у самого входа. Стекающие потоки образуют большие лужи, а мокрые полы не успевают убирать сотрудники.
На вокзале работники продолжают убирать последствия подтопления вестибюля, из-за которого потоки воды проникли в помещение и заполнять пол, создавая массу неудобств пассажирам. Сотрудники охраны отметили, что воду убирают по мере возможности.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 декабря на Ленинском проспекте произошло повреждение контактной сети, в связи с чем были изменены маршруты некоторого транспорта. Троллейбусы №№ 29, 35, 44, 45 изменили свои маршруты. Троллейбусы №№ 29, 35, 45 будут следовать до Площади Конституции.