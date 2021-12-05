В московском метро голый мужчина прыгнул на пути и побежал на встречу поезду

Полицейские спасли безумца и теперь выясняют, зачем он так поступил.

В московском метро 5 декабря спасли жизнь мужчины, который оказался на путях. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии. По непонятной причине голый мужчина прыгнул с платформы на жесткий путь, после чего побежал на встречу поезду. К счастью, машинист заметил безумца и вовремя затормозил. Никто в результате происшествия не пострадал.

«При этом он полностью разделся, залез на крышу, а затем в гофру, там и застрял»,

— сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Спустя час мужчину удалось достать из гофры. Выяснилось, что он находился под действием психотропных или наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут мужчину, который в метро хватал за интимные места школьницу.