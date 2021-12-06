В Петербурге подтвердили еще 2,4 тысячи случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2412 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 802 283 местных жителей. При этом 740 382 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 794 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3134 человека. Третье место у Подмосковья — 2215 новых ковид-пациентов.

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