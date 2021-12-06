Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 55 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 55 человек
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 55 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на третьем месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлена 91 смерть за сутки. За столицей идет Московская область — 55 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 11 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 553. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 282 462 человек, в том числе 1184 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса.

новости СПб оперштаб смерти от коронавируса


 

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