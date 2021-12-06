В Ленобласти коронавирусом заразились еще 372 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 372 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 92 712 случаев ковида. При этом выздоровели 73 858 пациентов, в том числе 378 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 11 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2828.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3134 человека. Третье место у Подмосковья — 2215 новых ковид-пациентов.

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