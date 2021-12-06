Число случаев коронавируса в мире превысило 265 млн человек

В мире по данным на утро 6 декабря выявленных случаев коронавируса насчитывается 265 825 855. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 5 255 457.

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (2 561 703 случаев за месяц), Германия (1 398 317) и Великобритания (1 162 883).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 49 085 361 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 788 363.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 34 633 255, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 473 326 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 143 091 заболевший, умерло 615 636 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона».