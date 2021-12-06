Представитель ВОЗ заявила, что омикрон-штамм COVID-19 протекает в легкой форме

У пациентов, заразившихся новым штаммом «омикрон», коронавирус протекает в более легкой форме, чем при других вариантах.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По словам представителя ВОЗ, первоначальные данные говорят о том, что инфицированные омикрон-штаммом пациенты переносят болезнь легче, но официально заявлять об этом пока рано.

Ван Керкхове пояснила, что легкое течение болезни может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. Она отметила, что на то, чтобы понять, у скольких пациентов разовьется тяжелая форма ковида, может уйти несколько недель.

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