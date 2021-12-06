Житель Петербурга попал в реанимацию после драки в Выборгском районе

В Выборгском районе Петербурга произошла драка, которая закончилась госпитализацией.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 3 декабря скорая увезла мужчину 1992 года рождения. По словам пострадавшего, в поселке Левашово, на перекрестке улиц Володарского Железнодорожной он получил тяжелую травму. Его поместили в реанимацию. По подзорению задержан мужчина 1972 года рождения.

Полиция установила, что он в ходе драки с пострадавшим нанёс ему несколько ударов по голове и туловищу ногами и железным разводным ключом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.