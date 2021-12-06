Житель Петербурга попал в реанимацию после драки в Выборгском районе

Житель Петербурга попал в реанимацию после драки в Выборгском районе
Мужчину увезли на скорой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Выборгском районе Петербурга произошла драка, которая закончилась госпитализацией.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 3 декабря скорая увезла мужчину 1992 года рождения. По словам пострадавшего, в поселке Левашово, на перекрестке улиц Володарского Железнодорожной он получил тяжелую травму. Его поместили в реанимацию. По подзорению задержан мужчина 1972 года рождения.

Полиция установила, что он в ходе драки с пострадавшим нанёс ему несколько ударов по голове и туловищу ногами и железным разводным ключом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

выборгский район драка реанимация


 

Новости партнеров
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга попал в реанимацию после драки в Выборгском районе
Соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной
Двух человек спасли во время пожара в Волховском районе
Представитель ВОЗ заявила, что омикрон-штамм COVID-19 протекает в легкой форме
Утром на Садовой сгорела иномарка
Петербурженка насмерть разбилась, выпрыгнув из окна горящей квартиры
На Салтыковской дороге столкнулись маршрутка и эвакуатор
Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в понедельник утром