Появились подробности убийства двух россиянок на Кипре

Появились подробности убийства двух россиянок на Кипре
Подробности случившегося устанавливаются. Фото: Pixabay

Уроженец Сирии, который подозревается в убийстве двух россиянок на Кипре, совершил преступление после охоты. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Под подозрением находится 32-летний сириец. По делу также проходят двое его знакомых.

Как пишет издание, мужчина закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав место гравием.

Накануне убийства он отправился на охоту. После возвращения он услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре между собой и застрелил их. Мотивы преступления устанавливаются.

Как полагает следствие, он делал ремонт в доме отдыха, где и познакомился с женщинами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийство женщины произошло в Калининском районе 7 октября 2007 года. Тогда, по улице Софьи Ковалевской у дома 11/1, утром, нашли труп. Тело пострадавшей было со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки.

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