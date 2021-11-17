Петербургская полиция раскрыла убийство 14-летней давности

Петербургская полиция раскрыла убийство 14-летней давности
Труп нашли на улице Софьи Ковалевской. Фото: "Яндекс панорамы"
Правоохранительные органы раскрыли преступление в отношении молодой женщины, совершенное в 2007 году.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, убийство женщины произошло в Калининском районе 7 октября 2007 года. Тогда, по улице Софьи Ковалевской у дома 11/1, утром, нашли труп. Тело пострадавшей было со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки. Девушка погибла, когда ей было всего 28 лет.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Спустя более чем 14 лет, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативники задержали 46-летнего неработающего мужчину. Подозреваемого «взяли» по месту жительства, по улице Русставелли дома 22 корпуса 3. Мужчину повезли в отдел полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сожителя матери солевой лампой.
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