Петербургская полиция раскрыла убийство 14-летней давности

Правоохранительные органы раскрыли преступление в отношении молодой женщины, совершенное в 2007 году.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, убийство женщины произошло в Калининском районе 7 октября 2007 года. Тогда, по улице Софьи Ковалевской у дома 11/1, утром, нашли труп. Тело пострадавшей было со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки. Девушка погибла, когда ей было всего 28 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя более чем 14 лет, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативники задержали 46-летнего неработающего мужчину. Подозреваемого «взяли» по месту жительства, по улице Русставелли дома 22 корпуса 3. Мужчину повезли в отдел полиции.