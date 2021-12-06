В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь

В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь
Площадь получила название. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Ручьевская площадь появилась в Калининском районе Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Речь идет о площади, расположенной неподалеку от платформы «Ручьи».

Название площади выбрано, собственно, по наименованию соседней железнодорожной станции. Новое наименование площади будет нанесено на карты Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 6 декабря стартовал уникальный online-проект «Александр Невский». На сайте разместили множество познавательных статей об Александре Невском, а также познавательный квест. Проект создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и приурочен ко Дням Эрмитажа.

новости СПб ручьевская площадь


 

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