В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь

Ручьевская площадь появилась в Калининском районе Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Речь идет о площади, расположенной неподалеку от платформы «Ручьи».

Название площади выбрано, собственно, по наименованию соседней железнодорожной станции. Новое наименование площади будет нанесено на карты Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 6 декабря стартовал уникальный online-проект «Александр Невский». На сайте разместили множество познавательных статей об Александре Невском, а также познавательный квест. Проект создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и приурочен ко Дням Эрмитажа.