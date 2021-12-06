Группа «ЛСР» может построить комплекс комфорт-класса на Матисовом острове

На пересечении улиц Перевозная и Александра Блока в Адмиралтейском районе может появиться жилой комплекс комфорт-класса от группы «ЛСР».

«Группа ЛСР» ведет переговоры о покупке земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове, принадлежащей связанным с «Татнефтью» структурам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас на участке располагается 40 тысяч «квадратов» недвижимости, в том числе офисный центр и производственные здания. Сумма сделки может составить до 3 млрд рублей. При этом, по оценкам экспертов, цена за квадратный метр в жилом комплексе будет составлять примерно 270 тысяч рублей.

Ранее в планируемой под застройку части Матисова острова располагался фольгопрокатный завод, а на сегодняшний день владельцем земельного участка числится ООО «Новый остров».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цена на жилье бизнес-класса в Петербурге поднялись на 40%. В 2021 году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.