В Петербурге железнодорожное сообщение с Финляндией возобновят 12 декабря

В Петербурге железнодорожное сообщение с Финляндией возобновят 12 декабря
В Петербурге железнодорожное сообщение с Финляндией возобновят 12 декабря. Фото: РЖД

Пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией РЖД возобновит с 12 декабря.

Как сообщается в официальном Telegram-канале РЖД, скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки снова начнут ходить с 12 декабря.

«С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса — рано утром и днем», — отмечается в сообщении.

В поездах «Аллегро» будут действовать противокоронавирусные меры и России, и Финляндии. Так, пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача по железнодорожному транспорту России, гражданам Финляндии, оказавшимся на территорию страны, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» 2 декабря отменил возобновление железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.

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